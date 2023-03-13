Mehmet Ocaktan: Kaybetme duygusu buralara kadar inmiş

AK Parti’nin yan kuruluşu gibi faaliyet gösteren bir araştırma şirketinin, kelimenin tam anlamıyla bir acziyet göstergesi olan şu değerlendirmesi… Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yaptıkları ankete göre vatandaşların kanaatinin ‘CHP’nin arama kurtarma ve diğer konularda işi ağırdan aldığı’ yönünde olduğunu iddia edebiliyor.

Oysa birazcık akıl ve mantıkla hareket eden herkes bilir ki ülkeyi bugün AK Parti iktidarı yönetiyor.

Kaybetme duygusu buralara kadar inmiş olmalı ki bir araştırma şirketinin başında yer alan bu zat, normal muhakeme yeteneğini bile kaybetmiş bulunuyor. Televizyonlarda iktidar için adeta kendilerini helak edercesine son kelimelerini cömertçe harcayan yorumcuların çaresiz hallerinden hiç söz etmiyorum bile…

Mehmet Ocaktan’ın yazısı