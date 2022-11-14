Mehmet Ocaktan: İmamoğlu’nun mahkum edilmesinin sonuçları AKP için acıtıcı olacak

Hakimin beyanına rağmen hukuki sürecin, İmamoğlu’nu mahkum etme istikametinde ilerlemesi, ne yazık ki bu davayı siyasi bir çerçeveye hapsetmiştir ve esas endişe verici olan da budur. Zira uzun süredir zaaf içinde olan ‘hukuk devleti’ anlayışımız, bu dava ile daha da derinleşecek ve toplumun adalete olan güveni büyük yara alacaktır.

Bu dava İmamoğlu’nun mahkumiyetiyle sonuçlanırsa hukuk kaybedecek bu kesin. Ama bunun siyasi sonuçları, AK Parti açısından çok daha acıtıcı olacaktır. Çünkü biz bu fotoğrafı bir yerlerden tanıyoruz. Herkes hafızasını biraz tazelerse, bu davanın Tayyip Erdoğan’ın büyükşehir belediye başkanlığı döneminde aldığı ceza ile neredeyse birebir aynı olduğunu görecektir. O dava ile birlikte Erdoğan bütün Türkiye’de bir efsane haline gelmiş ve 20 yıllık hikaye esas o zaman başlamıştı.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı