Mehmet Ocaktan: Emir veren ülke olmanın keyfi başka oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifadeleri aynın şöyle: “Bir yandan tarihimizin en büyük kalkınma ve demokrasi hamlesini başlattık. Bir yandan da kurulan sinsi senaryoları bir bir yırtıp attık. Gelişmiş ülkelerin bile gıpta ile baktıkları bir hizmet altyapısı kurduk. Türkiye artık emir alan değil, emir veren bir ülke.”

“Emir veren ülke” ifadesi cümlede çok fiyakalı duruyor, eğer kendinizi kaptırırsanız uçuşa geçer hamasetin dibini bulursunuz. Ama yolun bir yerinde hamaset rüzgarı bitince yere çakılırsınız.

Mesela, Rusya İdlip’de 33 askerimizi şehit ettiğinde, cumhurbaşkanı dahil tek bir yetkili çıkıp Putin’e hesap soran bir cümle bile kuramamıştı. Şimdi bu olayda Rusya’ya emir mi vermiş oluyoruz?

Malum Birleşik Arap Emirliklerini 15 Temmuz darbe girişiminin sponsoru olarak ilan ettik, meydanlarda siyaset diline yakışmayan kelimelerle saydırdık. Ama devran döndü, paramız bitti, BAE Emirini ‘kardeşim’ diye kucaklayıp yeşil dolarları garantiledik. Herhalde bu olay da ‘emir veren ülke’ olmamızın en somut göstergelerinden birisi olsa gerek!

Emir veren ülke olmanın keyfi de başka oluyor!..

Mehmet Ocaktan’ın yazısı