Mehmet Ocaktan: Bulgaristan bize hukuk dersi veriyor

Bazen öyle haberler okursunuz ki bütün dünyanız alt üst olur. Özellik de bu haber vatandaşı olduğunuz ülkede yaşanan derin adaletsizlik durumu ile ilgili ise bir kez daha kahrolursunuz… Mesela şöyle bir haber: “Bulgaristan Mahkemesi, Hablemitoğlu suikastı sanığı Levent Göktaş’ın Türkiye’ye iadesi talebini ‘insan haklarına uygun ve adil biçimde yargılanmayabileceği’ gerekçesiyle reddetti.”

Haberi okurken, bu ülkede yaşayan bir birey olarak kelimenin tam anlamıyla yüzüm kızardı. Nasıl utanmam ki daha düne kadar ‘hukuk devleti’ bağlamında esamesi bile okunmayan Bulgaristan şimdi bize hukuk dersi veriyor… Öyle anlaşılıyor ki Avrupa Birliği hukukunu içselleştirmeye çalışan Bulgaristan, gerilerden gelmesine rağmen, bu gidişle hukuki alanda mesafe almaya devam edecek.

Hukuk alanında yaşadığımız ayıpların yüzümüze vurulması sadece Bulgaristan’la sınırlı değil kuşkusuz. Maalesef ‘Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde Zambiya ligine düştüğümüz için Türk yargısının önemli davalarda verdiği kararlarla ilgili, bizzat üyesi bulunduğumuz AİHM dahil bütün uluslararası kurumların ciddi uyarılarıyla karşı karşıyayız.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı