Mehmet Ocaktan: Bugün AK Parti denince ilk akla gelen isimler…

Düşünün ki bugün AK Parti denince ilk akla gelen isimler; Devlet Bahçeli, Doğu Perinçek ve Ethem Sancak oluyor… Demokratik hedeflerle yola çıkan, bu konuda hatırı sayılır adımlar atan AK Parti iktidarının, sonunda demokrasiyle arasında adeta ‘kan davası’ bulunan isimlerle anılır hale gelmesi, bu partiye gönül veren milyonlar açısından gerçekten yürek yakıcı bir durum.

Ama yapılacak bir şey yok, yolda bulduklarını birlikte yola çıktıklarına tercih eden AK Parti, Türkiye demokrasisinin geleceğinde hiçbir şekilde yer almayacak olan bu antidemokratik zevatla birlikte oluşturduğu “Avrasya treni” ile bilinmez bir geleceğe doğru yol almaya devam edecek, başka bir çaresi yok…

Mehmet Ocaktan’ın yazısı