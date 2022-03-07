Mehmet Ocaktan: AK Parti artık başka bir evrende yaşıyor

Eğer AK Parti kendi genetiğini bozmadan geçmişte olduğu gibi sadece hizmete odaklansaydı bugün itibariyle topluma dönüp göğsünü gere gere “İşte ekonomik krizin, zamların, enflasyonun, işsizliğin olmadığı, özgürlüklerin alabildiğine genişlediği, adaletin terazisinin düzgün tarttığı bu Türkiye’yi biz inşa ettik” diyebilirdi. Bunun önünde hiçbir engelde de yoktu. Ama ne yazık ki AK Parti artık başka bir evrende yaşıyor. Bu yüzden de çok tuhaf bir şekilde, bugün sadece muhalefete muhalefet yapıyor…
SON HABERLER
İklim krizine karşı ‘çığlık’ gibi bir rapor: Kaçacak yerimiz kalmadı
Gazeteci-yazar Ömer Madra, Birleşmiş Milletler’in (BM) iklim raporunu “Kısaca her şey tehlikede” diye özetlerken, savaş ile iklim krizi arasındaki bağlantıya işaret etti. Madra’ya göre son fırsat penceresi söz konusu ve Türkiye’deki kültürel miras bile yıkım tehlikesiyle karşı karşıya.
Şüphe kaslarınız yeterince güçlü mü?
Profesyonel gazetecilerin bile layığıyla yerine getirmediği bir işi sosyal medya paylaşımlarından beklemek gerçekçi mi? Elbette değil. Sonuç olarak sosyal medyada çok sayıda sahte haber dolaşıyor. Üstelik sahte haber, gerçek haberden altı kat daha hızlı yayılıyor.
‘Aileler Yarışıyor’: Bu kez yağ uğruna!
Çok sayıda kişi, zam beklentisi nedeniyle yağ almak için marketlere hücum etti. Diken’in izlenimleri…
Dünyanın en güzel büfecisi, Cankatan’ın Mehmet Cemil Bey’i…
‘Bir şehri, şehir yapan nedir?’ diye sorulsa sayacaklarımız ile ‘Bir şehri bizim şehrimiz haline getiren nedir?’ sorusunda hatırlayacaklarımız arasındaki fark, herhalde hayatımızın önemlice bir kesitini oluşturur. Bir düşünelim, bugün, bir daha hiç görmemecesine terk etsek yaşadığımız yeri, yıllar sonra ne kalır aklımızda, hangi yüzler, hangi mekânlar, hangi kaldırım, hangi vitrin, hangi telaş, hangi tat, hangi köşe başı, hangi kavga, hangi bakış… Neden onlar kalır, bir başkası değil. Ve aklımızdaki her neyse, başka bir yerde yaşasaydık yine kalır mıydı?
32 yaşındaki bipolar hastası: Mental hastalıklara anlayış gösterilmiyor
Bipolar bozukluk psikiyatrinin en gizemli hastalıklarından biri. Her 100 kişiden 2-3 kişide görülüyor, beyin kimyasallarının dengesi ve iletimindeki sorunlardan kaynaklanıyor. Hastalar iki duygusal uç arasında savrulur ve mücadele ederken, doğru tedaviye ulaşmak zaman alıyor.