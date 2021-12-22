Mehmet Demirkol: Mustafa hoca geleneği bozmadı

Cebrail’in şutunda Trabzonspor yerleşik savunmasının ‘bırak vursun’ taktiğini benimsemesinin, alan savunmasından karşılamaya geçmeyişinin tek bir sebebi var: ‘Uğurcan, ordan mümkün değil yemez’ fikri. Ligde kalesinde en çok şut gören takımın ligin açık ara lideri oluşu geçeği ortadayken onlara çok kızmak mümkün değil. Ama tabii Uğurcan’ın hakkı. Zaten kızdı da… Mustafa Hoca büyük maçlara iddialı taktiklerle çıkma geleneğini bozmadı.

Sami Yen’de olduğu gibi yine kalabalık paslı oyunla rakip alana yerleşmek istedi. Trabzon’un merkezine yaptıkları baskıyla rakibe çıkarken hata yaptırıp hızla Kappel’i kendi sağlarından arkaya kaçırdılar. Bu plan tuttu ama Kappel’in yetenek bariyerine takıldılar. Buna rağmen sonu hak ettiği seviyede gelmese de çok iyi bir oyun tutturdular. Trabzon açısından temel sorun ise çok beğendiğim bir oyuncu olan Siopis’in top rakipteyken yaptığı işin, top ayağındayken yarısını bile yapamayışı. Zincir orada koptu.

Mehmet Demirkol’un yazısı