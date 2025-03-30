Mehmet Çetingüleç: Varlık Fonu ilk dört günde en fazla Türk Hava Yolları satın aldı

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Zaten çok ucuz olan Borsa İstanbul, kriz haftasındaki satışlarla “kelepir” hale geldi. Satışların büyük bölümü Varlık Fonu hesabına işlem yapan Ziraat Yatırım tarafından karşıladı. BofA 2-3 milyar liralık satışla borsanın tamamını sallayabiliyordu. Ancak Varlık Fonu 1 günde 3 milyar liranın üzerinde alım yaparak satışları frenledi. Borsanın daha fazla düşmeyeceği görülünce panik satışları kesildi. Satıcılar ne olacağını görmek için beklemeye başladı.

Peki Varlık Fonu ne aldı? Ziraat Yatırım’ın yaptığı işlemlere bakıldığında, bu hafta ilk 4 günde en fazla Türk Hava Yolları satın alındığı dikkat çekiyor. THY’deki haftalık alımın nette 4 milyar lirayı aştığı görülüyor. Ayrıca… Akbank, Bimaş, Aselsan, Yapı Kredi, Halkbank, Vakıfbank gibi hisselerde de alım yapmış Ziraat Yatırım.

Borsada Perşembe günü satış hakimdi, Cuma günü eksiyle başladı artıyla bitti. Ay sonu ve uzun bayram tatili satışlarda etkili oldu. “İstikrar” ve “güven” borsa için önemli. Yaşanan olayların döviz, faiz ve borsa üzerinde etkisi büyük. Mevduat faizleri gözünü yukarı dikti. Politika faizi yüzde 42,5 ama gecelik ve aylık faiz oranı artıyor. Mevduatta yüzde 48 görüldü. Bu hem borsa hem de genel olarak ekonominin dinamizmi için kötü haber. Önümüzdeki günlerde piyasaların gözü kulağı meydanlarda olacak…

Mehmet Çetingüleç’in yazısı