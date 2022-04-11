Mehmet Barlas: Türkiye’nin artık en önemli düşmanı enflasyon

Türkiye’ye gelirsek, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin terörle mücadele konusunda asla taviz vermeyeceğini ve Türkiye terör saldırıları gelmeden terörün üzerine gitmeye her zaman hazır olduğunu duyurdu. Tabii terörle mücadelede büyük başarı elde eden Türkiye’nin artık en önemli düşmanı enflasyon.
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Prof. Dr. Kadıoğlu: İlaç yazdığım hasta, keçi boynuzunu soruyor
Türk Androloji Derneği’nin yaptığı bir araştırmaya göre, 40 yaş üzeri Türk erkeklerinde sertleşme sorunu (erektil disfonksiyon) oranı yüzde 33. Başka bir deyişle, 40 yaş üzerinde yaklaşık 6 milyon erkek sertleşme sorunu yaşıyor.
Kriz enflasyon sarmalında iş görüşmesi: Ne kadar para isteyeceksiniz?
Geçen ay yakın çevremden üç kişi iş görüşmesi yaptı. İlginçtir, telaffuz ya da teklif edilen rakamlar, üçünde de iki uçlu duygular uyandıran cinstendi: “Bu hayat pahalılığında bu kadar az paraya çalışılır mı” ile “Bu krizde iş bulmuşum kabul etmemek olur mu” arasında gidip gelen keskin bir kararsızlık duygusu.
Mutluluğun üzerine bırakılan zehir…
Gerçeğin bağnazlığını kimi zaman hakikatin yumuşaklığıyla değiştirmek, daha mı doğrudur? Tiyatro Pera, ‘Yaban Ördeği’ oyununda bu sorunun yanıtını arıyor.
Titrerim mücrim gibi baktıkça Macaristan’a
Zamanında iktidar Mısır’dan darbe mağduriyeti ithal etmişti, bugün de muhalefet blokunda Macar malı seçim yenilgisiyle oyalananlar mevcut. Orban’ın zaferinden çıkarılacak önemli sonuçlar elbette var ama buradaki oyunun parametreleri çok farklı. Buradaki sonucu Türkiye’nin dinamikleri belirleyecek.
Aday tartışmaları ve muhalefetin zor tercihi
Bana göre bu seçimde güçlü bir toplumsal birlikteliğin sağlanması, güçlü bir umut ve heyecan dalgası yaratılması için seçimin ülke için bir kader seçimi olduğu vurgusunu sıklıkla yapmak ve topluma, ülkeyi neyin beklediğini en açık haliyle anlatmak gerekiyor.