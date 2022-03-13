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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Barlas: Özetle, NATO’nun Rusya’yı durduracak gücü olmadığı ortaya çıktı


Bir dönüm noktası gibi algılanan bu yeni dönemde NATO yeniden değerlendiriliyor.

Özetle, NATO’nun Rusya’yı durduracak gücü olmadığı ortaya çıktı.


Bu arada hepimizin merak ettiği bilinmeyen, Putin’in kafasındaki hesaplar. Sanırım yakında bunu da anlarız.

Sonuç olarak, Rusya ile olan ilişkilerimiz nedeniyle Türkiye’ye ek yaptırımlar uygulanmasının ihtimal dahilinde olduğu konuşuluyor.

Barışın tesisi için çaba sarf eden Türkiye’ye karşı umarım böyle bir hataya düşmezler. İnşallah bu süreç çabuk biter.

Mehmet Barlas’ın yazısı

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