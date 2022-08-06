Mehmet Barlas: Bu soruşturma, ‘paralel yapıların’ temizliğinin seviyesini gösterecek

KPSS soruşturması genişleyerek devam ediyor. Başka yayınevlerinin de inceleneceği söylenirken iki dershaneye giden bazı öğrencilerin bütün soruları bildiği de iddia ediliyor. ÖSYM çalışanlarının banka hesapları da inceleniyor.

ÖSYM’de soruları seçenlerin niye o yayınevinin deneme sorularını aldığı çok önemli. Ama tembellik de olsa kötü niyet de olsa rezalet. Zaten suçlu kim olursa olsun Devlet Bahçeli’nin bahsettiği gibi amaç güvensizlik ortamının topluma saçılması.

Bereket Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve devlet doğru refleks gösterdi de ÖSYM Başkanı görevden alınıp Devlet Denetleme Kurulu devreye girdi.

Bu soruşturmanın sonuçları, devletteki “paralel yapıların” temizliğinin ne seviyede olduğuna dair önemli işaretler de verecek. Merakla bekliyoruz.

Mehmet Barlas’ın yazısı