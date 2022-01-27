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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Ali Güller: Sorunsuz çemberin yolu iki kritik bölgeden geçer

Türkiye’nin etrafında bir sorunsuz çember oluşturulacaksa, bunun yolu iki kritik bölgeden geçer: Suriye ve Ukrayna/Karadeniz. Şöyle de söyleyebiliriz:

  1. Türkiye, Suriye’yle anlaşmadıktan sonra Körfez’le de İsrail’le de hatta Mısır’la anlaşsa bile güvenli ve sorunsuz bir çember oluşturamayacaktır. Göç, terör, ticaret sorunları çözülememiş olacaktır.
  2. Türkiye, Ukrayna merkezli ABD – Rusya krizinde NATO bağı üzerinden yanlış konumlanırsa, çemberin kuzeyi tamamen sorunlu hale gelecektir. Karadeniz, büyük sorunların merkezine dönüşecektir.

Peki, AKP hükümetinin Suriye ve Ukrayna/Karadeniz politikası ne?


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