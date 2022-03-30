Meğer öğretmen değilmiş

Kastamonu’da öğrencilerin sınıfta kaydettiği Tiktok videosuna inceleme başlatıldı.

Bir öğrencinin sınıfta bir kişinin başına poşet geçirdiği sırada çekilen video, TikTok’ta “Dersinden kaldığım hocayı paket ediyorum” ifadesiyle paylaşıldı. Birçok site, öğrencinin öğretmeninin kafasına poşet geçirdiğini yazdı.

Derste öğretmeninin arkasından yaklaşan bir öğrencinin, sınıfta öğretmen olduğu belirtilen bir kişinin başına poşet geçirdiği anlar sosyal medyada gündem oldu:



"Dersinden kaldığım hocayı paket yapıyorum." pic.twitter.com/bFTxoGIDFq — Vaziyet (@vaziyetcomtr) March 28, 2022

Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü, videoyla ilgili inceleme başlatıldığını belirterek şu bilgiyi verdi: “İlk incelemede haberde bahsedildiği gibi video kaydındaki kişinin öğretmen olmadığı, olayın iki öğrenci arasında şaka amaçlı geçtiği belirlenmiştir. Habere konu videonun ders saati dışında, öğle arası çekildiği ve üçüncü şahıslar tarafından sosyal medya uygulamalarında yayımlandığı tespit edilmiştir.”