MB’ye zorla faiz indirtmek sonuç vermedi: Tüm faiz türlerinde belirgin yükseliş

CHP, Merkez Bankası’nın faiz indirmeye başladığı eylül ayından bu yana diğer faiz oranlarının nasıl değiştiğini araştırdı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın istekleri doğrultusunda eylül ayında faiz indirimlerine başlayan Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19’dan yüzde 14’e çekmişti. Ancak söz konusu hamleler hem döviz kuru hem enflasyon hem de vatandaşın kullandığı kredilerin dahil tüm faizlerin yukarı gitmesine neden oldu.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın aktardığına göre faiz indirimleriyle birlikte yıllık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 19,58’den yüzde 48,69’a çıktı. Yüzde 43,96 olan Yİ-ÜFE de yüzde 93,53’e ulaştı.

Dolar kuru eylül ayında 8,57 TL’den çıktığı yolculuğunda Ocak 2022 itibariyle 13,65 TL’de.

Beş yıl vadeli devlet iç borçlanma senedi (DİBS) faizi 17 Eylül’de yüzde 17,61’di, 28 Ocak’ta yüzde 24,12 oldu.

10 yıl vadeli DİBS faizi de yüzde 17,15’ten yüzde 23,49’a yükseldi.

CDS (kredi risk pirimi) 17 Eylül’de 362,36 baz puanken 28 Ocak’ta 518,77 oldu.

İhtiyaç, taşıt, konut kredilerinde durum

Bankaların tüketici (ihtiyaç) kredisi faiz oranı 17 Eylül’de yüzde 23,1’di, 21 Ocak’ta yüzde 31,42 oldu.

Taşıt kredisi faizi yüzde 21,28’den yüzde 28,16, konut kredisi faizi yüzde 17,48’den yüzde 18,18 yükseldi.

TL ticari kredilerde oran yüzde 21,2’den yüzde 23,84, dolar ticari kredilerde yüzde 2,69’dan yüzde 4,48’e, avro ticari kredilerde de yüzde 2,31’den yüzde 3,75’e çıktı.

Mevduat faizlerindeyse değişim daha sınırlı oldu. TL mevduatlarda bir aya kadar vadelide 17 Eylül’de yüzde 17,57 olan faiz 21 Ocak itibariyle yüzde 16,82, üç aya kadar vadelide yüzde 19,10 olan faiz yüzde 19, altı aya kadar vadelide yüzde 18,99 olan faiz yüzde 18,50.