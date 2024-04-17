Türkiye genelinde martta yağışlar bir önceki yıla göre yüzde 27 azaldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün alansal yağış raporu verilerine göre martta yağışlar, geçen yılın altında oldu.

Türkiye genelinde geçen yıl martta metrekareye 95,5 kilogram yağış düştü. Bu sene aynı dönemde metrekareye düşen yağış miktarıysa 69,5 kilogram oldu.

Ama Türkiye genelinde mart ayı yağışı, 1991-2020 yıllarını kapsayan yıllar ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Rapora göre bu sene mart ayındaki yağışlar uzun yıl ortalamasına göre yüzde 14 arttı.