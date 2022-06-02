Marmara’ya asetik asit tahliye eden gemiye para cezası: Dökülen atık tehlikeli diye 10 kat artırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi’ne asetik asit tahliye ettiği saptanan gemiye 19 milyon lirayı aşkın idari para cezası uygulandığını bildirdi.

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Bakanlığın açıklamasına göre 2021’de 57 binin üzerinde denetim yapan çevre denetim ekipleri, deniz kirliliği konusunda yetkilendirilen kurumlarla Marmara Bölgesin’deki denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda son 51 günde, 8 bin 865’i tesis ve 27 bin 548’i gemi olmak üzere toplam 36 bin 413 çevre denetimi yapıldı. Atık su arıtma tesislerinden 591 atık su numunesi alındı. İncemeler sonucunda 155 işletmeye 27 milyon 105 bin 468 lira, yedi gemiye 36 milyon 505 bin 726 lira olmak üzere toplam 63 milyon 611 bin 194 lira idari para cezası uygulandı. 50 işletme faaliyetten men edildi.

Denetimlerde, Gabon bandıralı ‘Trency Taipei’ isimli tankerin Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Likit Port Dolfen Platformu’ndan Marmara Denizi’ne asetik asit verdiği ihbarı da incelemeye alındı. 871 kilogram asetik asitin denize döküldüğü tespit edildi.

Tekirdağ Liman Başkanlığı, dökülen atığın tehlikeli olması sebebiyle, Çevre Kanunu uyarınca işlem yaparak, verilecek cezayı 10 kat artırdı. Liman Başkanlığı tarafından gemiye, 19 milyon 57 bin 390 lira idari para cezası uygulandı.