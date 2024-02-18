Yaramazlara biraz batar!

Marmara Denizi’nde batan geminin mürettebatını arama çalışmaları sürüyor

Marmara Denizi’nde, İmralı Adası’nın güneybatısında su alarak batan ve dün bir kişinin cansız bedenine ulaşılan ‘Batuhan A’ adlı kargo gemisindeki diğer beş kişi için arama kurtarma çalışmaları 4’üncü gününde devam ediyor.

Fotoğraf: AA

Bursa’nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarında 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu görüntüleme cihazlarıyla belirlenen gemiyle ilgili arama çalışmaları sürüyor.


Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Akın gemisinde görevli dalgıçlar, dün yaptığı iki dalışın ardından bugün tekrar bir dalış gerçekleştirdi.

Dün gerçekleşen iki dalışta, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç’ın cansız bedeni çıkarılmıştı.

Balıkesir’in Marmara Adası’ndan 14 Şubat saat 20:30’da Bursa’nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı’na gitmek üzere altı kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluğundaki ‘Batuhan A’ adlı kargo gemisi 15 Şubat’ta saat 06Ç20’de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı. Görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda geminin enkazının 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlenmişti.

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