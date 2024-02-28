Manken muhtar adayı Simurg Sarsılmaz ‘ölüm tehdidi’ gerekçesiyle çekildi

Diyarbakır’daki manken muhtar adayı Simurg Sarsılmaz, ölüm tehditlerinden dolayı adaylığını çektiğini duyurdu.

Simurg Sarsılmaz. (Instagram)

Sarsılmaz, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Kaynartepe mahallesi için adaylığını ilan etmişti.

Manken ve modellikle geçimini sağlayan Sarsılmaz, adaylık açıklamasıyla sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Ancak Diyarbakır’daki yerel basından Amida Haber’e konuşan Sarsılmaz geri çekildiğini açıkladı.

Sarsılmaz, bu kararı sosyal medyadan ölüm tehditleri alması nedeniyle aldığını belirtti. Tehditler hakkında suç duyurusuna bulunacağını belirten Sarsılmaz, şunları dedi:

“Doğup büyüdüğü mahalleye hizmet etmek için iyi niyetli bir şekilde adaylığımı açıkladım. Dün afiş çalışmalarını bitirip, bugün çalışmalara başlayacaktım. Ancak çıkan haberler nedeniyle yüzlerce sahte hesaptan ölüm tehditleri aldım. Şuan psikolojim çok kötü, ilaçlarla ayakta durabiliyorum.

Bazı kişiler sosyal medya hesabıma girerek açık fotoğraflarımı paylaştılar. Bu fotoğraflar cinsel içerikli hakaretleri beraberinde getirdi. Bu benim moralimi oldukça fazla bozdu.”