Manisa’nın ovaları haşhaş çiçekleriyle renklendi

Manisa’nın Kula ilçesindeki ovalarda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kontrolünde ekilen haşhaşların çiçek açmasıyla güzel görüntüler oluştu.

Fotoğraflar: AA

Gökçeören Mahallesi ve çevresindeki arazilerde yasal izinle her yıl 570 dekarda ekimi yapılan haşhaş yöre halkının önemli geçim kaynakları arasında.

İlçede yaklaşık 60 yıldır ekilen haşhaşın ‘gobak’ olarak tabir edilen kapsülleri TMO tarafından alınırken tohumları gıda sektöründe değerlendiriliyor.

Bölgede her yıl bu dönemde çiçek açan haşhaş bitkileriyse ovaya renk katıyor.

Tarlalarda ekili haşhaşların beyaz ve mor çiçeklerinin güzelliği fotoğraf tutkunlarının dikkatini çekiyor.

Muhtar Mustafa Erdem, mahallenin sadece fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası olmadığını, yoldan geçenlerin de manzarayı görünce mola verdiğini söylüyor.