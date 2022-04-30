Manisa’daki yüksek radyasyon ölçümü, ‘elektriksel dalgalanma’dan kaynaklanmış

Nükleer Denetleme Kurumu, Manisa’da yüksek düzeyde radyasyon ölçülmesinin nedenini ‘elektriksel dalgalanma’ olarak açıkladı.

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Avrupa Komisyonu’nun Ortak Araştırma Merkezi’nin (JRC) Radyoaktivite Çevresel İzleme (REM) grubunun yayımladığı grafiklere göre 26 ve 27 Nisan’da Avrupa’da en yüksek radyasyon oranı Manisa’da tespit edilmişti.

Diken’e konuşan uzmanlar, radyasyonun kaynağı olarak Manisa’nın Köprübaşı ilçesini işaret etmişti. Uzmanlar, bölgede geçmişte işletilen bir uranyum madeni tesisinin daha sonra etrafına tel örgü bile çekilmeden, radyasyon uyarısı asılmadan o haliyle bırakıldığını belirtirken, daha önce 2014’te Köprübaşı’nda ölçülen radyasyonun dünya genelinde yıllık olması gereken oranın 140 katı çıktığını söylemişti.

Nükleer Denetleme Kurumu’nun açıklaması şöyle: “Sosyal medyada Manisa’da kurulu bulunan Radyasyon Erken Uyarı Sistemi istasyonu ile ilgili yer alan haberler üzerine açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Kurumumuz tarafından yapılan araştırma sonucu söz konusu istasyondan okunan yüksek değerin elektriksel bir dalgalanmadan kaynaklandığı değerlendirilmiştir.”