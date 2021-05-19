Manisa’da yan yana cesetleri bulunmuştu: Dört gencin üçü intihar etmiş, biri uyuşturucudan ölmüş

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde cansız bedenleri bulunan dört gencin ölümüyle ilgili, Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliği’nce uzmanlık raporu hazırlandı. Ümit Zangal (20) uyuşturucu maddeden yaşamını yitirmiş, Muharrem Zengin (22), Serkan Zangal (23) ve Neşet Dalgın (24) ise av tüfeğiyle intihar etmiş.

Fotoğraf: DHA

Kestelli Mahallesi Bintepeler Akçeşme mevkiinde, 31 Ocak saat 17:00 sıralarında peş peşe gelen silah seslerini duyanlar jandarmaya haber vermişti. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, park halindeki otomobilin yanında dört gencin yan yana cansız bedenlerini bulmuştu. Otopsiler İzmir Adli Tıp Kurumu’nda yapılmış, olay yerinde bulunan av tüfeğinin Muharrem Zengin’in babası Suat Zengin’e ait olduğu ve ruhsatı bulunmadığı tespit edilmişti.

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Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı’ndan beklenen kriminal rapor, Turgutlu başsavcılığına ulaştı. Muharrem Zengin, Serkan Zangal ve Neşet Dalgın’ın sağ el, sol el, yüz ve elbise üzerinden alınan svaplarda atış artıklarının bulunduğu, Ümit Zangal ile olay yeri ilk görgü tanığı Deniz Cüvelek’e ait svaplarda atış artığı bulunmadığı rapora yansıdı.

Başka bir kişinin DNA’sı yok

Raporda ayrıca, olayda kullanılan tek kırma tüfek ile olay yerinde bulunan araçta başka birine ait parmak izinin tespit edilmediği vurgulandı. Cinayet şüphesiyle DNA incelemesi yapıldığına dikkat çekilerek, “Dört gencin de alınan tırnak arası örneklerinde İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede herhangi bir ikinci kişiye ait DNA profiline rastlanmamıştır” dendi.

İlk hayatını kaybeden Ümit Zangal’ın kanında ve idrarında farklı etken maddeler içeren uyutucu, uyuşturucu, uyarıcı maddeler tespit edildiği kaydedildi. Ancak bu maddelerin kandaki düzeylerinin tek başlarına öldürücü dozda olmadığı, birbirleriyle etkileşimlerine bağlı olarak solunum baskılanması, kalpte ritm bozukluğu, akciğer ödemi gibi bazı olumsuz yan etkiler nedeniyle ölümün tıbben mümkün olduğunun otopsi raporunda vurgulandığı kaydedildi.

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Kovuşturmaya yer yok

Dört gencin başkaca bir kimseyle irtibat kurmadıkları ve başka şüpheliye rastlanmadığı, Ümit Zangal’ın uyuşturucu madde kullanması sonucu yaşamanı yitirdiği, Serkan Zangal, Muharrem Zengin ile Neşet Dalgın’ın silahla intihar ettiklerinin değerlendirildiği belirtilerek, bu nedenle soruşturma yapmayı gerektirecek bir suç şüphesi ve suçlu bulunmadığı ifade edildi.

Turgutlu başsavcılığı, ortada bir suç ve suçlu bulunmadığı belirtilen raporun ardından dört gencin ölümüyle ilgili kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.