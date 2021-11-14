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Yaramazlara biraz batar!

Malatya’da dili boğazına kaçan futbolcu hastaneye kaldırıldı

Malatya’da maç sırasında dili boğazına kaçan futbolcu, hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

TFF Bölgesel Amatör Lig 3’üncü Bölge 1’inci Grup’ta Malatya İdmanyurdu, sahasında Malatya Darendespor’la karşılaştı.


Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 nolu sahada oynanan maçın 78’inci dakikasında Malatya İdmanyurdu oyuncusu Osman Doğru, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası dilinin boğazına kaçması sonucu nefessiz kalarak yere düştü.

Oyuncuya ilk müdahale saha içinde yapılırken, futbolcu ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hasta Hastanesi’ne kaldırıldı.

Futbolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karşılaşma Malatya İdmanyurdu’nun 4-2’lik galibiyetiyle sona erdi.

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