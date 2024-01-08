Malatya’da 4,4 büyüklüğünde deprem

Malatya Pütürge’de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi’nin (AFAD) aktardığına göre saat 16.19’daki depremin derinliği 9,6 kilometre olarak kaydedildi.
ABD ve Britanya’nın Yemen’deki Husilere düzenlediği ortak askeri harekatın ardından petrol fiyatları yüzde 4 arttı. Husiler, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına tepki olarak 31 Ekim’den bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı ticari gemilere el koymaya ve bazılarına da drone ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başlamıştı. Bu nedenle çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz’deki seferlerini durdurmuştu. Saldırılara karşı ABD’nin […]
Deutsche Bank, Merkez Bankası’nın (MB) faizi 250 baz puan artıracağı beklentisini korudu. Banka ayrıca dezenflasyon süreci nedeniyle Türkiye’de son çeyreğe kadar parasal genişleme beklemiyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye personeline ‘şimdilik’ yüzde 70 zam yaptıklarını açıkladı.
‘Skandal dolandırıcılık’ davasında tutuklu eski Denizbank şube müdürü Seçil Erzan’ın da aralarında bulunduğu sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıktı.
Mahkemede ağlayan Erzan, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) her hesabı incelemesini talep etti.
İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana düzenlenen saldırılarda, öldürülen Filistinlilerin sayısı 23 bin 708’e yükseldi.