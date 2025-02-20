Mahkeme son noktayı koydu: Birkenstock sanat eseri değil

Alman terlik ve sandalet üreticisi Birkenstock rakipleri aleyhine başlattığı hukuk mücadelesini kaybetti.

Fotoğraf: Birkenstock

Merkezi Almanya’nın Linz am Rhein kentinde bulunan şirket, aralarında bir diğer Alman markası Tchibo’nun da bulunduğu üç rakibinin kendi modellerine benzer tasarımlar satmasına itiraz ediyordu.

Şirket klasik tasarımlarının ‘uygulamalı sanat eserleri’ olarak korunması gerektiğini savunuyordu.

Köln’deki alt bir derece mahkemenin Ocak 2024’te terliklerin sanat eseri olmak için gerekli kriterleri karşılamadığına karar vermişti.

DW Türkçe‘nin haberine göre Karlsruhe’deki federal mahkeme de kararı onadı.

Mahkeme üyeleri terliklerin ‘mevcut tasarım elementleri kullanılarak tamamen teknik bir yaratımla ortaya çıkarıldığını’ savundu.

Eğer Birkenstock davayı kazansaydı, modelleri geniş bir koruma hakkına sahip olacak, tasarımcısının ölümünün ardından 70 yıl boyunca benzerleri üretilemeyecekti.

Davaya konu modellerin yaratıcısı Karl Birkenstock henüz hayatta.