Mağazada teşhir ürünü klozete ‘kaka’sını yaptı

Britanya’da ailesiyle birlikte yapı markete giden dört yaşındaki çocuk teşhir ürünü olarak sergilenen klozete kakasını yaptı.

Fotoğraflar: Jam Press

Glastonbury kasabasında B&Q mağazasına üç çocuğuyla birlikte alışveriş yapmaya giden Caroline Akhtar ve partneri hiç beklenmedik bir deneyim yaşadı.

Dört yaşındaki Jacob’ın küçük yaramazlığını annesi şöyle anlattı: “Etrafta dolaşıyorlardı, Sonra bir anda Jacob’ın şortunu indirip tuvalete oturduğunu gördük. Hemen yanına koştuk ama her şey için çok geçti. ‘Bana bu tuvaletin kullanılabildiğini söyledi‘ diyerek suçu kızkardeşine atmaya çalıştı.”

Arabaya gidip ıslak mendil getirdiğini anlatan anne döndüğünde çocuğun hala klozetin üstünde olduğunu gördü. Çünkü henüz bitmemişti!

Çalışanların ve müşterilerin olumsuz bir tepki göstermediğini, hatta duruma onlarla birlikte güldüğünü söyleyen aile kendileri için de eğlenceli bir anı olduğunu anlattı.

Elbette çocuklarının tuvalete bıraktığı ‘küçük sürprizi’ almak zorunda kalmaları dışında!