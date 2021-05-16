Maganda kurşununun isabet ettiği 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kars’ta karşı binadaki bir kişinin rastgele ateş açması sonucu kurşun isabet eden çocuk hayatını kaybetti.
AA’nın haberine göre Şehitler Mahallesi’nde yaşayan 65 yaşındaki İ.B., dün gece evinin balkonundan silahla çevreye rastgele ateş etti.
Kurşunlardan biri karşı binada oturan 11 yaşındaki Emrah Altunbey’e isabet etti. Sesler üzerine odaya giden ailesi, çocuğu yaralı görünce sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ambulansla Harakani Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Altunbey kurtarılamadı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan İ.B. adliyeye sevk edildi.