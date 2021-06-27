Madonna, İstanbul Onur Yürüyüşü’nü paylaştı: Neden bu kadar polis var

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca hayranı bulunna ABD’li şarkıcı Madonna, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Onur Yürüyüşü’ne ait görüntüleri paylaşarak, “Neden bu kadar polis var” diye sordu.
Polis, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde dün düzenlenen LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne müdahale etmiş; 20’den fazla kişi gözaltına alınmıştı.
Ünlü şarkıcı, Instagram hikayesinde Alman sanatçı Liana Georgi’nin polis barikatı önünde yürüdüğü görüntüleri paylaştı. Gökkuşağı emojisi kullanan Madonna, ‘İstanbul’da Onur Yürüyüşü!!’ diye yazdı.
Georgi, Madonna’nın gönderisinden sonra Instagram hesabı üzerinden bir 17 dakikalık bir video paylaştı.
Alman şarkıcı şunları kaydetti:
“Daha fazlasını yapmalıyız! Lütfen @ladygaga @arianagrande @taylorswift vb. etiketleyin! Türkiye’deki LGBTQ’ların yardıma ihtiyacı olduğu haberini yaymalıyız! Polis bana bir şey yapmadığı için çok şanslıydım. Türk olsaydım şimdiye ölü olabilirdim! Diğer protestocular gözaltına alındı, kemikleri kırıldı. Türkiye’de her yıl yüzlerce trans kadın öldürülüyor. Başta #LGBTTürkiye camiası olmak üzere buradaki insanlarımızın maruz kaldığı polis vahşeti budur.”
Georgi, aynı zamanda Türkiye’deki LGBTİ+ hareketi için bir kampanya başlatılması gerektiğini söyledi.