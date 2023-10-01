Sivas’taki Madımak Oteli’nde yakılarak katledilen 33 aydının anısına kurulan ‘Madımak Katliamı Hafıza Merkezi Sanal Müze’ açıldı.

“Bundan 30 yıl önce, Türkiye’nin tam ortasında, Sivas’ta, Madımak Oteli’nde gencecik insanlar, çocuklar, sanatçılar, aydınlar, tam 33 kişi, 33 can katledildi. O günden beri kül yağıyor üstümüze. Madımak Oteli’nin külleri!”

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu’nun (AABK) yapımcılığını üstlendiği Madımak Katliamı Hafıza Merkezi’nin bir bölümü olarak oluşturulan sanal müzenin senaryo yazarlığını Bülent Yıldız yaptı.

Türkçe metinleri Memet Ali Alabora, İngilizce bölümleri ise Richard Hamer seslendirdi.

Görsel tasarım ve küratörlüğü Günseli Baki üstlendi.

Projeye çok sayıda müzisyen de destek verdi.

Her odada bir ezgi duyulan sanal müzenin müzik koordinatörlüğünü ise Kemal Dinç üstlendi. Proje kapsamında Fazıl Say, Serenad Bağcan, Zuhal Olcay, Zülfü Livaneli, Erdal Erzincan, İlkay Akkaya, Sakina Teyna, Suavi gibi pek çok sanatçı da eserlerini paylaştı.

Müzeye buradan ulaşabilirsiniz.