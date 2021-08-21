Maçta fenalaşan Beşiktaşlı N’Sakala hastaneye kaldırıldı

Birbirine benzeyen zihinler yaratmanın en üzücü kısmı, farklı olan çocukların özgüven yıkımı ile karşılaşmak oluyor. Farklı olabilmenin, farklı durabilmenin, farklı bir yaşam tarzı veya hobiyi savunabilmenin imkanı yok çocuklar için. Ters açıdan bakarsan da, ne kadar benzeşiyorsan o kadar kolay yöneticiye.