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Yaramazlara biraz batar!

Maçta fenalaşan Beşiktaşlı N’Sakala hastaneye kaldırıldı

Beşiktaş’ın Gaziantep ile oynadığı maçta fenalaşan Fabrice N’Sakala, saha içine giren ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: AA

Kalyon Stadı’nda oynanan karşılaşmanın 71. dakikasında topsuz alanda fenalaşan N’Sakala, kendini yavaşça yere bıraktı.

Beşiktaş yedek kulübesinden çıkan Necip Uysal, takım arkadaşına ilk müdahaleyi yapmak istedi. Ardından sağlık görevlileri, N’Sakala’ya müdahalede bulundu.


31 yaşındaki oyuncu daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

Fotoğraf: AA

Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamada “Fabrice N’Sakala, bilinci açık bir şekilde tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir” denildi.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 4’e çıkarırken, Gaziantep ilk puanını elde etti.



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