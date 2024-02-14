Macron’dan Netanyahu’ya ‘Refah’ telefonu: Şiddetle karşıyız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, İsrail’in Refah kentine saldırı planına şiddetle karşı olduğunu Tel Aviv yönetimine ilettiği bildirildi.

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Gazze’ye 7 Ekim’den sonra saldıran İsrail ordusu, kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine kaçmaya zorlamıştı.

İsrail saldırılar boyunca kuzeydekiler için güvenli ilan ettiği bu bölgeye şimdi de karadan girmeyi ve nüfusu buradan çıkarmayı planlıyor.

1,4 milyon Filistinlinin sığındığı bu bölgeye saldırının büyük bir felakete daha yol açacağı endişesi paylaşılırken konuya ilişkin bir tepki de Fransa’dan geldi.

AA’nın haberine göre Elysee Sarayı’ndan paylaşılan açıklamada, Macron ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze’deki durumu telefonda görüştü.

Açıklamada, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına son vermesi çağrısına yer verildi. Gazze’deki insani durumun kabul edilemez olduğunun belirtildiği açıklamada Macron’un İsrail’in Refah’a saldırı planına şiddetle karşı olduğunu Netanyahu’ya ilettiği ifade edildi.

Açıklamada, böyle bir saldırının insani felakete yol açacağı ve insanların zorla yerinden edilmesinin uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğu vurgulandı.