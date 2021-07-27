Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Fransız Polinezyası ziyaretinde üzerine takılan çiçeklerin yoğunluğu, sosyal medyada alay konusu oldu.

Emmanuel Macron becomes a 'walking flower' as he sinks under flower garlands in French Polynesia pic.twitter.com/bfcpkKs5P5 — The Sun (@TheSun) July 27, 2021

Fransız Polinezyası’ndaki Markiz Adaları’nın ikinci büyük adası Hiva Oa’da Macron için hazırlanan geleneksel karşılama töreninde yüzlerce kişi dans etti.

Karşılama törenine katılan yerli halk ile birlikte Polinezyalı yetkililer, Macron’un boynuna çok sayıda çiçek kolyesi astı. Fransa cumhurbaşkanının boynuna asılan kolyelerin sayısı gittikçe artarken, Macron yürümekte ve başını hareket ettirmekte zorlanmaya başladı.

Ortaya çıkan görüntüler, sosyal medyada paylaşıldıkça ”Macron yürüyen çelenk oldu” yorumları da yapılmaya başlandı.

can’t stop staring at flower macron pic.twitter.com/A8G84eVDhP — David Adler (@davidrkadler) July 26, 2021 Bazı kullanıcılar da Macron’un fotoğrafını değiştirip onu gerçek bir ‘çelenk’ yapmaktan kendini alamadı.

Renkli kalabalığın içinde takım elbisesi ve kravat giyen tek kişi olan Macron’a tören kapsamında yörenin geleneklerine uygun olarak yeni bir isim de verildi.

Nükleer denemelerle ilgili gerçekler, eleştirilere yol açmıştı

Fransa’nın Büyük Okyanus’taki sömürgesi olan Fransız Polinezyası’nda, 30 yıl boyunca yaptığı 200’e yakın nükleer denemenin ardından oluşan radyasyon seviyesini saklaması, son dönemde yoğun eleştirilere yol açmıştı.

Fransa’da 2010’da nükleer deneme mağdurlarına tazminat ödenmesini öngören bir yasa yürürlüğe girse de sadece 20 kişiye tazminat ödenmişti. Tazminat taleplerine ilişkin birçok başvuruyu reddeden Fransa, verdiği sözü tutmamakla suçlanmıştı.