Macron, G20 ülkelerini iklim değişikliğiyle mücadelede ‘yetersiz’ buldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G20 üyesi ülkelerini iklim değişikliğiyle mücadelede yetersiz kalmakla eleştirdi.

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Macron, Hindistan’ın ev sahipliğinde başkent Yeni Delhi’de düzenlenen 18’inci G20 Liderler Zirvesi marjında konuştu.

G20 ülkelerinin birkaç yıl önce ortaya koyduğu hedeflerde ilerleme sağlandığını ancak bunun yoksullukla mücadeleyle gezegeni koruma arasında tercih yapmak anlamına gelmemesi gerektiğini söyledi.

Macron, “Her ülkenin bir yol haritası var ve uluslararası toplum bunu desteklemeli” diyerek iklim değişikliğiyle mücadelenin ön planda tutulması gerektiğine işaret etti.

G20 üyelerinin iklimle mücadelede tatmin edici derecede adımlar atmadığına dikkati çeken Macron, “Çok kolay bir söylemdir tutturmuş gidiyor. Gelişmekte olan bazı ülkelerin yalnızca en zengin ülkelere sorumluluğu atması kolaya kaçmaktır. Avrupa olarak sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz” dedi.

Macron, G20 üyesi ülkelerden bazılarının hala 2045’e kadar petrol üretme ajandalarının olduğu ve ‘bu durum ortadayken 2030’a kadar sıfır karbon hedefinin tutturulmasından bahsedilmesinin tutarsızlık olduğunu’ söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı, 2050’ye kadar petrol üretiminin sonlandırılması gerektiği çağrısı yaptı.