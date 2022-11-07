Macron: Çin, Rusya ve Türkiye, Afrika’da bizden 10 kat beterini yapıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye, Çin ve Rusya’yı Afrika’da sömürgeci güç olmakla suçladı.

Fotoğraf: Reuters

Mısır’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27’nci Taraflar Konferansı (COP27) öncesi gençlerin sorularını yanıtlayan Macron, Fransa’nın Afrika kıtasıyla ilişkilerde zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

Macron, Fransa’nın Afrika kıtasındaki sömürgeci geçmişi için “Geçmişin (sömürge döneminin) ağırlığı omuzlarımızda” dedi.

Fransa cumhurbaşkanı öte yandan Afrika’da son dönemde bazı ülkelerde Fransız karşıtlığının yükselişe geçtiğini, bunun büyük ölçüde Rusya dahil birkaç ülkenin finanse ettiği sosyal medya kullanıcıları ve aktivistler üzerinden yürütüldüğünü iddia etti.

Macron, “Çinliler, Ruslar ve Türkler Afrika’da Fransızlardan veya diğerlerinden daha iyisini mi yapıyor? Bizden 10 kat daha beterini yapıyorlar” diyerek bu ülkeleri sömürgeci güç olmakla suçladı.