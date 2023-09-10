M. Çağrı Davran: Tüm faturayı Kuntz’a kesemeyiz

Kuntz’un muhtemelen burada başarılı olacağına inanan tek kişi, onu getiren TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop’tu. Artık onun da hocaya medya önünde desteği yok. Kuntz seçimi Büyükekşi yönetimine ait değil. Muhtemelen Başkan’ın da isteği, yerliden yana. En güçlü aday, Abdullah Avcı. O da doğru tercih mi? Yorum sizin…. Jose Mourinho, geçmişteki bir röportajında, “Milli Takım’da başarı için İngiltere’nin hocası İngiliz, Portekiz’in hocası Portekizli olmalı” demişti. Futbol tarihine baktığımızda da Dünya Kupası’nı kazanan 22 ülkenin hepsinin hocası yerli, Avrupa Şampiyonu 16 ekipten sadece birinin antrenörü (EURO 2004 Yunanistan’ın hocası Otto Rehhagel) yabancı.

Biz yakın geçmişte, Guus Hiddink ve Mircea Lucescu gibi kariyerli yabancıları da denedik ama olmadı. Tarihimizde Milli seviyedeki tüm başarılar, Türk isimlerle geldi. Ama tüm faturayı da şu an Kuntz’a kesemem. Onu seçenlerin yanı sıra oyuncular da performanslarının çok altındalar. Ayrıca anı yaşayan bir ülkede bugün, ‘Yerli diyenler’, yerli sonrası yarın da ‘Yabancı olsun’ diyecek. Ancak böyle bir grupta ve ilk ikinin EURO 2024 finalleri bileti kaptığı bir ortamda Almanya’ya gidememek, kesinlikle utanç verici olur. Sonuç olarak grupta 3 maçımız kaldı ve karar vericilerin Türkiye’yi finallere götürecek en doğru kararı bir an önce vermesi şart.

M. Çağrı Davran’ın yazısı