Diken

Yaramazlara biraz batar!

Lufthansa, Tahran uçuşlarını güvenlik nedeniyle durdurdu

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, İran’ın başkenti Tahran uçuşlarını güvenlik sebebiyle durdurduğu bildirildi.

Fotoğraf: AA

Alman basınının Lufthansa sözcüsüne dayandırdığı habere göre Ortadoğu’da mevcut durum nedeniyle şirket, titiz bir değerlendirmenin ardından Tahran’a gerçekleştirilecek ve bu kentten yapılacak uçuşları 11 Nisan’a kadar askıya alma kararı verdi.


Şirketin sözcüsü, Ortadoğu’daki durumu sürekli izlediklerini ve resmi makamlarla temas halinde olduklarını aktararak, “Lufthansa için misafirlerimizin ve mürettebatımızın güvenliği birinci önceliktir” ifadelerini kullandı.

Sözcü, durumun 11 Nisan’da tekrar değerlendirileceğini bildirdi.

SON HABERLER

Mart, art arda sıcaklık rekoru kıran 10’uncu ay oldu

Avrupa Birliği iklim ajansı Copernicus, martta Dünya’nın art arda 10’uncu ayda küresel ısı açısından yeni bir aylık rekor kırdığını, hem hava hem de dünya okyanus sıcaklıklarının ay boyunca tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi.