Lübnan’da banka basan kadın 25 dolar para cezasıyla serbest bırakıldı

Lübnan’da, üç yıldır dondurulan hesabındaki parayı çekmek için banka basan Sali Hafız adlı mudinin, para cezası verilerek serbest bırakıldığı bildirildi.

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Lübnan yerel medyasındaki haberlere göre 14 Eylül’de başkent Beyrut’taki bir bankayı elindeki oyuncak silahla basıp, kanser olan kız kardeşinin tedavisi için 13 bin dolarını çeken Hafız, bir ay sonra teslim oldu.

Mahkemeye çıkarılan Hafız, 37 bin Lübnan lirası (25 dolar) parası cezası verilerek serbest bırakıldı. Haberde Hafız’a ayrıca altı ay yurt dışı yasağı konulduğu da belirtildi.

Banka baskınından bu yana güvenlik güçlerine teslim olmayan Hafız, mahkeme önüne çıkana kadar Bekaa Vadisi’nde gizlenmişti. 28 yaşındaki kadın, burada gazetecilere verdiği söyleşide “Hepsi bizden çalmak, bizi aç ve yavaş yavaş ölüme bırakmak için işbirliği içinde” demişti.

Son olarak Lübnanlı bağımsız ve muhalif milletvekili Sintiya Zarazir, dün, hesabındaki tutarı çekebilmek için düzenlediği banka baskınını, parasını aldıktan sonra sonlandırmıştı.

Lübnan’daki ekonomik kriz ve mudilerin banka baskınları

Lübnan’da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019’dan itibaren tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.

Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021’de kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasını çekebileceğini açıklamıştı.

Ülke, bu gelişmeler nedeniyle zaman zaman çeşitli olaylara sahne olurken başkent Beyrut’ta 11 Ağustos’ta bir kişi, parasını çekemediği için silahla banka çalışanlarını tüm gün rehin almış, daha sonra teslim olmuştu.

Beyrut’ta 14 Eylül’de de Hafız, parasını çekmek için bankayı basmış ve hesabındaki 13 bin dolarlık meblağı aldıktan sonra şubeden ayrılmıştı.

Bu olayın ardından 16 Eylül’de ülkenin farklı bölgelerinde en az yedi banka baskını daha gerçekleşmişti.