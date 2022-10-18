Lübnan tezkeresi Meclis’ten geçti

TBMM Genel Kurulu’nda, Lübnan’da bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri birimlerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.

Fotoğraf: AA

Tezkerenin görüşmesinde İYİ Parti grubu adına söz alan Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, silahlı kuvvetlerin görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını desteklediklerini kaydetti: “Böylesine yakın bir coğrafyada ve uluslararası meşruiyet zemininde barış ve istikrar çabalarına katkıda bulunmamız, geleneksel dış politikamıza uygun ve Türkiye’ye yakışan bir tutumdu.”

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın da MHP olarak tezkerenin 1 yıl daha uzatılmasını desteklerini belirtti.

HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç, Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün 1978’de İsrail’in güney Lübnan işgalinin sonra ermesinden sonra oluşturulduğunu ancak bugüne kadar Lübnan-İsrail arasındaki çatışmasızlığın engellenemediğini belirtti.

Türkiye’nin bölgeye ciddi bir katkısı olmadığını söyleyen Oruç, şöyle konuştu: “Lübnan’da toplumsal barışın ve istikrarın sağlanması için tezkereye ihtiyaç yok. Orada kalıcı bir barışı sağlamak için antimilitarist, bağımsız uluslararası mekanizmaların çalışmaya ihtiyacı var.”

CHP Grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde, ‘çok ciddi konularda hiçbir şey ifade etmeyen metinlerin TBMM’nin önüne konulduğunu ve Meclis’ten yetki talep edildiğini’ savundu: “Cumhuriyet tarihimizde hiç olmadığı kadar fazla ülkede, fazla sayıda Mehmetçik bulunuyor. Böyle bir ortamda aslında bu kararların çok önemli olduğunu ve bu şekilde alınmasının çok yanlış olduğunu hatırlatmak istiyorum.”

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AKP Adıyaman Milletvekili Aydın, parti grubu adına konuşmada şunları dedi: “Ülkemiz UNIFIL’e 2006-2013 döneminde bir istihkam bölüğü ve deniz gücüyle iştirak etmiştir. 2013 yılından bugüne ise iki karargah personeli ve deniz unsurlarımızla katılımını sürdürmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz halihazırda Nakura’daki karargahta bulunan üç personelle birlikte denizdeki görevler için bir fırkateyn, takriben 200 personelle UNIFIL’e bağlı deniz görev gücü dahilinde denetim harekatını icra etmektedir. UNIFIL’e deniz unsurlarımızla katkımız Suriye’de yaşanan kriz ve Doğu Akdeniz’de değişen güvenlik ortamı bakımından da önem arz etmektedir.”

Görüşmelerin ardından oylamayla tezkere kabul edildi.