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Yaramazlara biraz batar!

LPG’ye zam


LPG’nin litre fiyatına 62 kuruş zam yapıldı.

İstanbul’da dün LPG’nin litresi 11 lira 48 kuruşa satılıyordu.

Bu geceden itibaren 12 lira 10 kuruşa yükseltildi.

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