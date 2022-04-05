LPG’ye zam

LPG’nin litre fiyatına 62 kuruş zam yapıldı.
İstanbul’da dün LPG’nin litresi 11 lira 48 kuruşa satılıyordu.
Bu geceden itibaren 12 lira 10 kuruşa yükseltildi.
Yaramazlara biraz batar!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin enflasyonla ilgili verdiği birbirinden farklı mesajlarına bir yenisi daha eklendi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 37,5 kilometrelik Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında yüzde 98 ilerleme kaydedildiğini bildirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 2019’da başladığı görevinden bugün istifa etti.
ABD’li yatırım bankaları Goldman Sachs ve JP Morgan Türkiye için enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etti.
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre (DSÖ), dünya nüfusunun neredeyse tamamı, insan sağlığını tehdit eder nitelikte hava soluyor.