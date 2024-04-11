Liselerde ‘blok ders’ için tavsiye kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) bir velinin başvurusuyla blok ders uygulamasının sonlandırılmasına ilişkin tavsiye kararı verdi.

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Diyarbakır’da lisede öğrenim gören bir öğrencinin velisi 40 dakika ders sonrasında 15 dakika teneffüs uygulaması yerine 80 dakika blok ders ardından 15 dakikalık teneffüs uygulamasının öğrencileri olumsuz etkilediğini savunarak son verilmesini talep etti. Ancak ilgili makamlar talebi ciddiye almadı. Bunun üzerine veli KDK’ya başvurdu.

Blok derslerin ortaöğretim kurumlarında öğrenci merkezli aktif öğrenmeyi zorlaştırdığını belirten KDK, blok ders uygulamasına son verilmesi ve öğrenci merkezli bir programa geçilmesi yönünde Milli Eğitim Bakanlığı’na ve Diyarbakır Valiliği’ne tavsiye kararı verdi.

Kararda, kapsamı ve dinlenme süresinin azlığı gibi hususlar dikkate alınarak blok ders uygulamasının talepler dışında sürekli hale getirilmesinin uygun olmadığı belirtildi.

Kararın gerekçesinde “Öğrencilerin dikkatini toplaması ve derslerin verimliliği açısından blok ders uygulamasının istisnai niteliği aşılarak sürekli hale getirilmesi ve başvuranın talebinin idare tarafından reddedilmesi hukuka aykırıdır” ifadeleri yer aldı.