LGBTİ+ içerikli manga sitesi Jiangzaitoon’a erişim engeli

Manga ve webtoon çeviri ekibi Jiangzaitoon’un sitesi erişime engellendi.
Jiangzaitoon’a LGBTİ+ içerikli manga çevirileri yayınlandığı için erişim engeli getirildiği düşünülüyor.
Site ekibi karara ilişkin Twitter”da açıklamayı yaptı: “Şu anda sitemizi taşıma işlemi sürmektedir, yaklaşık olarak üç gün daha süreceğini düşünüyoruz. Bu süre kısalabilir ya da uzayabilir. Bu süreç boyunca da http://jiangzaitoon.io adresimize VPN ya da VPN’siz ulaşım olmayacaktır. Anlayışınız için çok teşekkür eder, rahatsızlık adına özürlerimizi sunarız.”
Jiangzaitoon’un daha önceki alan adı http://jiangzaitoon.biz de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 17 Mayıs tarihli kararıyla erişime engellenmişti. Platform, http://jiangzaitoon.io alan adını da buna alternatif olarak açmıştı.
Türkçe içerik üreten bir diğer manga sitesi ‘MangaGo’ da 13 Aralık 2022’de yine BTK tarafından erişime engellenmişti.