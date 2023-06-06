LGBTİ+ içerikli manga sitesi Jiangzaitoon’a erişim engeli

Manga ve webtoon çeviri ekibi Jiangzaitoon’un sitesi erişime engellendi.

Jiangzaitoon’a LGBTİ+ içerikli manga çevirileri yayınlandığı için erişim engeli getirildiği düşünülüyor.

Site ekibi karara ilişkin Twitter”da açıklamayı yaptı: “Şu anda sitemizi taşıma işlemi sürmektedir, yaklaşık olarak üç gün daha süreceğini düşünüyoruz. Bu süre kısalabilir ya da uzayabilir. Bu süreç boyunca da http://jiangzaitoon.io adresimize VPN ya da VPN’siz ulaşım olmayacaktır. Anlayışınız için çok teşekkür eder, rahatsızlık adına özürlerimizi sunarız.”

Jiangzaitoon’un daha önceki alan adı http://jiangzaitoon.biz de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 17 Mayıs tarihli kararıyla erişime engellenmişti. Platform, http://jiangzaitoon.io alan adını da buna alternatif olarak açmıştı.

Manga kültürüne dair içerikler üretip Türkçe çizgi romanlar yayımlayan Jiangzaitoon'un (@jiangzaitoon) internet sitesi https://t.co/9nLKu8XiAX, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) 29 Mayıs tarihli kararıyla erişime engellendi. pic.twitter.com/Bi3tHVIJAC — Free Web Turkey (@FreeWebTurkey) June 5, 2023

Türkçe içerik üreten bir diğer manga sitesi ‘MangaGo’ da 13 Aralık 2022’de yine BTK tarafından erişime engellenmişti.