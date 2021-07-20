Lazio’da ‘Çav Bella’ krizi: Yeni transferin marşı söylemesine aşırı sağcı taraftar grubu tepki gösterdi

İtalya’da Serie A takımlarından Lazio’nun yeni transferi Elseid Hysaj, takıma katılışını ‘Çav Bella‘ marşıyla kutlayınca aşırı sağcı taraftar grubunun hedefi haline geldi.

(Else’d Hysaj (sağda), Arnavutluk formasıyla.) Fotoğraf: Reuters

‘Çav Bella’ (Bella ciao/Hoşçakal güzelim) İtalya’nın kuzeyindeki çeltik tarlalarında çalışan kadınların, buradaki zor şartlara karşı söylediği şarkılara dayanan bir halk türküsü. Şarkı, İkinci Dünya Savaşı yıllarında İtalya’daki anti-faşist hareketin marşına dönüştü.

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre Arnavutluk asıllı 27 yaşındaki Hysaj’ın, Napoli takımından Lazio’ya transferi sonrası geçen hafta sonu düzenlenen bir yemekte bu şarkıyı söylerken görüldüğü video sosyal medyada hızla yayıldı. Lazio’nun aşırı sağcı fanatik grubu, takımlarının yeni futbolcusunun marşı söylemesini öfkeyle karşıladı.

İtalyan basınındaki haberlere göre bir grup aşırı fanatik, geçen pazar günü Lazio ekibinin kampta olduğu Auronzo Di Cadore kasabasındaki otele giderek açıklama talep etti. Fanatikleri diğer futbolcular araya girerek yatıştırdı.

Grup ayrıca pazartesi akşamı İtalya’nın başkenti Roma’da bir caddedeki üst geçide “Solucan Hysaj, Lazio faşisttir” yazılı bir pankart astı ve pankartın görüntülerini paylaştı.

Lazio fanatiklerinin bu eylemleri üzerine, terör de dahil organize suçlar ve özel operasyonlardan sorumlu polis birimi ‘Digos’ devreye girdi.

İtalyan basını, fanatik grubun tepkisi üzerine Hysaj’ın Bella Ciao söylerken görüldüğü videoların ‘suçmuş gibi’ sosyal medyadan silinmeye başladığına dikkat çekti. Videoyu ilk yayımlayan kişi olduğu anlaşılan Lazio oyuncusu Luis Alberto da daha sonra bu paylaşımını kaldırdı.

Nuovo idolo indiscusso, non tanto per la canzone che probabilmente ha scelto solo per la Casa di carta, ma per i fegati che ha spappolato pic.twitter.com/BxVlI9EyQa — Rosco 🦅👕 (@sandro_rosco) July 17, 2021

Lazio’nun ‘Ultras’ olarak anılan fanatik taraftarları aşırı sağ ve faşizme yakınlığı tartışmalara neden olan bir grup. Bu fanatik grubu, takımın taraftarlarının yalnızca bir kısmını temsil etse de Lazio’nun sıklıkla aşırı sağ siyasi görüşle birlikte anılmasına neden oluyor. ‘Ultras’ ekibi Lazio maçlarında komünizm karşıtı marşlar söylemeleri ve sokaklara astıkları faşizm yanlısı afişlerle de tanınıyor.

Yönetim sahip çıktı

Lazio yönetimi ise ‘Bella Ciao vakası’ üzerine Elseid Hysaj’a sahip çıktı ve fanatik grubun pankartını kınadı. Kulübün açıklamasında, “Lazio Spor Kulübü, futbolcu Elseid Hysaj’a yönelik utanç verici pankartı şiddetle kınıyor… Bu vakayı siyasi amaçla kullanmak isteyenlerle aramıza mesafe koyuyoruz” denildi.

Lazio’nun açıklamasında Hysaj’ın Bella Ciao söylemesinin ‘gayrı resmi ve dostane bir ortamda gerçekleşen bir hadise olduğu’ da belirtildi.

Lazio’yu destekleyen ancak fanatik grubun dışında yer alan bazı taraftarlar da sosyal medyada “Hysaj’ın yanındayım” etiketiyle paylaşımlar yaptı. Bazı Lazio taraftarları Hysaj’ın Bella Ciao şarkısının bağlamını bilmediğini ve “La Casa de Papel” isimli popüler Netflix dizisine atıfla bu şarkıyı söylediğini iddia etti.

Sosyal medyada tartışmaya dahil olan bazı Lazio taraftarları da “Ben faşist değilim, Lazio faşist değil, taraftar kitlemiz faşist değil. Faşist pislikler, elinizi Lazio’dan çekin, biz sizin esiriniz değiliz” gibi ifadelerle fanatik gruba tepki gösterdi.