L. Doğan Tılıç: ’Sandığı bekleyin’ siyasetinin sonucu

Temsil nitelikleri olmasa da, kimi MHP’lilerden de mermi gibi laflar sıkıldı iktidara! Yeniden Refah ve BBP’nin eleştirilerine zehir zemberek bir açıklamayla HÜDAPAR da katıldı. Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Şeyhmus Tanrıkulu, benzin, motorin ve doğal gaza yapılan ÖTV zamlarını hedef alıp; “Seçim öncesi; Dolar 19, Euro 21, Faiz %8.5, Benzin 22. Seçim sonrası; faiz yüzde 15, dolar 26, avro 29, benzin 35 oldu. Emekliden, dar ve sabit gelirliden al tefecilere dağıt. Fakirin ekmeğini al faiz lobisine ver… Gittiğiniz yol yol değil” dedi.

Daha ne desin? İktidar iyi muhalefet yapıyor derken haksız mıyım? Bu iktidar ortaklarının yaptığının muhalefetin zamlara muhalefet ederken yaptıklarından geri kalan neyi var?

Ha, tabii muhalefet derken sosyalist muhalefeti ayrı tutuyorum. Geçen hafta da değindim, SOL Parti birçok şehirde zamları protesto için sokaklardaydı. Muhalefet hayat pahalılığının, zamların ve ekonomik sıkıntıların, hepsini toplayarak “boş tencere” dediği şeyin iktidarı devireceği hayali peşinden giderek “sandığı bekleyin” siyasetinin sonucunu 14 ve 28 Mayıs’ta gördü.

Ders almadıysa, aynı sonucu yerel seçimlerde de görecektir!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı