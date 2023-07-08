L. Doğan Tılıç: Ortaya karışık değişim!

CHP’deki değişim tartışmalarını izlerken nedense kafamın içinde bu “Ne vereyim abime?” dönüp duruyor. Özellikle İmamoğlu’nun “iktidaricindegisim.org” sitesinden sonra.

“iktidaricindegisim.org” sitesine ilk gün 31 bin 827 öneri gelmiş. Daha çok gelir, değişim talep etmeyen yok ki!

Değişimin aşağıdan yukarı zorlanması, aşağıdan yukarı toplumsal hareketler benim gözümde en kıymetlisi. Ancak, bir yön belirtmeden “memleketin her yerinden ve herkesten her talebi alalım, onu siyasal zemine taşıyıp ona göre değişelim” dediğinizde ve değişimin yönüne dair en küçük bir ipucu vermediğinizde, ne “aşağıdan yukarı” bir hareket olur ne de orada toplananların nereye götürüleceği bellidir.

Ortaya karışık değişim!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı