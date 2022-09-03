L. Doğan Tılıç: Karakışın sonuçları ağır olacak

“Bir gece ansızın gelebiliriz” Erdoğan’ın pek sevdiği ve “düşmana korku vermek için” sık sık kullandığı bir replik. Ancak, “her gece ansızın” ve fakat bağıra çağıra gelen zamlar vatandaşların yüreğine korku salıyor.

Dünya Barış Günü’yle başlayan ve sonbaharın tüm güzelliklerini içinde taşıyan Eylül’ün ilk günü, 12 Eylül karanlığını anımsatan zamlarla geldi. Konutlarda kullanacağımız doğalgaza yüzde 20.4, elektriğe yüzde 20 zam!

Zaten ödenemez olan faturalar kışın ayazına doğru gidilirken daha da ödenemez oldu. Çoluk çocuk battaniyelere sarılacağız, ama ona da zam var.

…

Bizde İngiltere’den çok daha ağır sonuçlara yol açacak ve çok daha geniş bir kesimi etkileyecek karakışa doğru giderken bu talep de yükselecektir. Ancak, kamulaştırma talebini asıl yükseltmesi gereken memleketin muhalefet partileri!

Karakış sadece vatandaşların değil, bu talebe sırtını dönenlerin ve “Yoksulluk mu var, işsizlik mi var?” diye vatandaşla alay edenlerin de kapısını çalacak!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı