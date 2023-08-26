L. Doğan Tılıç: Fransa’nın komünist başkanı ‘çocuk sağlığı’yla anılmak istiyor

Güney Fransa’nın Rönesans şehri Barjac’ın 6 kez seçilerek 1989’dan beri belediye başkanlığını yapan komünist Édouard Chaulet, “bir başka dünya”ya nasıl ulaşacağımızı çok tartıştık. Chaulet, tartışmaya “çocukların midesinden geçen yolla” diye koymuş noktayı.

Bunca yıl belediye başkanlığı, yapılan onca iş, peki bunlardan en önemlisi hangisi? Komünist Başkan neyle anılmak istiyor? Cevabı net: “Çocuklara sağlıklı, organik gıda yediriyorum!”

“Öğrenciler okulda organik ve kaliteli yemek yiyorlar. Okul kantinlerinde sadece bunlar var. Ben ücretsiz vermekten yanayım ama meclis kabul etmiyor. Erdoğan değilim ki, her istediğimi yapabileyim. Ama eti, meyvesi ve sebzesiyle organik bir yemeği 2,5 avro gibi çok ucuz bir fiyata veriyoruz. Bu yalnızca organik yemek meselesi değil sosyal bir politika. Öğrenciler için bahçelerimiz var. Yediklerinin nasıl üretildiğini öğreniyorlar. Kaliteli meyve ve sebzenin nasıl yetiştiğini öğreniyorlar. Okul mutfaklarının zeytinyağını biz üretiyoruz. Öğrenciler zeytin topluyor. Okulda toprağı işliyor. Ben siyasette konuşmanın değil, yapmanın ve göstermenin etkili olduğuna inanıyorum. Yerelde belediyelerde de bunu yapmak için çok fazla fırsat var.”

L. Doğan Tılıç‘ın yazısı