L. Doğan Tılıç: Bunlar bizim ‘Değişim’ diyenlere notlarımız olsun

Şu da açık; demokratik bir ülkenin özgür yurttaşları olarak yaşamak istiyorsak, bu konuda konuşmak ve söze de “kendi içinde demokratik olmayan bir parti ülkeyi demokratikleştiremez” diye başlamak zorundayız.

Bir partinin nasıl demokratik olduğu da sır değil, siyaset bilimine giriş derslerinde bile bulursunuz: Kapsayıcı ve katılımcı mekanizmaları, herkesin özgürce fikrini söyleyebildiği tartışma platformları, tüm pozisyonlara adil seçimlerle gelebilme yolları, her pozisyonda şeffaflık ve hesap verebilirlik, tabanın katılımının sürekli teşviki, partinin ve sorumluların performansının düzenli olarak değerlendirilmesi…

Bunlar bizim “değişim” diyenlere notlarımız olsun, bi zahmet onlar da bize değişim dedikleri şeyin ne olduğunu açıklasın!

Yoksa, yerel seçimlerin ardından ya yine “değişim” havanında su dövülür ya da “değişimin A. Şener hali”yle saç baş yolunur!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı