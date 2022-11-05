L. Doğan Tılıç: AKP’nin 20 yılı, yaptığının tam tersini yapıp iki eylemi de başarı diye sattığı bir dönem

Ticaret Bakanı M. Muş, “Son yılları saymazsanız, (enflasyon) ortalaması yüzde 8-9 civarındadır!” dedi ya… 3 Kasım’da 20’nci yılını dolduran AKP iktidarının karakteristik bir özelliğini daha siyaset literatürüne geçecek bir aforizmayla vurgulamış oldu.

“Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şey oldu!” da vardı hani. AKP’nin 20 yıllık iktidarı böylesi saçmalardan seçmelerle de yazılabilirdi. Ancak, 20 yıl AKP’nin işine geleni sayıp gelmeyeni saymadığı, bir yaptığının tam tersini yaparken her iki eylemini de başarı diye sattığı bir dönem olarak yaşandı.

AKP tarihinin bir U dönüşler ve krizler tarihi olduğunu, en büyük “başarı”sının da kah “kullanışlı” liberallerin ve “dış güçlerin”, kah tümüyle kontrol ettiği medyanın desteğiyle U dönüşlerinin iki ucunu ve krizleri “zafer” diye satması olduğunu yazmıştım.

Doğan Tılıç’ın yazısı