L. Doğan Tılıç: Akbelen onlara da ayna tutuyor

Bir isim olarak marjinal, önüne gelen sıfatla iyi ya da kötü oluyor; misal ikiyüzlü marjinal, özenti marjinal, yaratıcı marjinal… Marjinalin bir şey “görünümlü” hali de gerçekte o şey olmayanı, sahtesi! Kötü yani. En masum halinde ise gülünç; aslında “Şahin”ken “Doğan görünümlü” olmak gibi.

Marjinalin “çevreci görünümlü” olup gerçekte çevreci olmayan sahtesi de var. Akbelen onlara da ayna tutuyor.

Akbelen’de 88’lik Zehra Nine’nin sarıldığı ağaçları katleden şirketin CEO’su hanım aynı zamanda Doğal Hayatı Koruma Vakfı yöneticisi olmuşsa, onun da şirketler ve sermaye dünyası içindeki marjinalliği tartışılır ama “çevreci görünümlü” olduğu asla!

Ne Zehra Nine ne Karadeniz yaylalarında dozerlerin önüne yatan diğerleri ve Kazdağları’nı kucaklayan köylüler, ne de İkizdere’de Cengiz’in karşısına dikilen kadınlar “çevreci görünümlü”!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı