Kutuda çöpe atılan yavru köpek preslenmekten son anda kurtarıldı

Burdur’da karton kutuda çöp konteynerine atılan yavru köpek, belediye çalışanlarının dikkati sayesinde preslenmekten son anda kurtarıldı. Yavru köpek tedaviye alındı.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın aktardığına göre Tefenni belediyesi temizlik işleri müdürlüğü çalışanları, konteyneri çöp arabasına yüklediği sırada karton kutudaki yavru köpeği fark etti.

Köpek, rehabilitasyon merkezine teslim edildi.

Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz, bölgedeki kamera görüntülerinin incelendiğini, şüphelinin tespit edilmesi halinde suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Başkan Ümit Alagöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: “Akşam saatlerinde, hastanemiz arkasındaki bir çöp konteynerine karton kutu içinde bir köpek yavrusu atılmış, çöp arabasının nakli halinde preslenerek ölmesi hedeflenmiştir. Duyarlı mesai arkadaşlarım tarafından fark edilen hayvan, rehabilitasyon merkezimize teslim edilmiş tedavi ve bakımına başlanmıştır. İlçe halkımızdan ricamız bu tarz canilerin tespitinde bizlere yardımcı olmalarıdır. Şu an itibarıyla bölgedeki kamera görüntüleri incelenmektedir. Tespit edilmesi halinde İlçe Emniyet Amirliği’ne suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu vesile ile mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, belediyemize ait bir Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi olduğunu tekraren hatırlatmak istiyorum.“