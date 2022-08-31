Kuşadası’nda 4,7 ve 5,1 büyüklüklerinde iki deprem

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,7 ve 5,1 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 12:56’da Kuşadası’nın 15 kilometre açığında 4,7 büyüklüğünde bir deprem bildirdi. AFAD daha sonra Kuşadası’nın 18 kilometre açığında 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medyadan depremlerin şiddetini 4,8 ve 5,3 olarak aktararak herhangi bir hasar ihbarı almadıklarını duyurdu: “Bir kez daha sallandık. Ege Denizi’nde 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından Kuşadası açıklarında meydana gelen 5.3 büyüklüğünde bir depremi daha yaşadık. Şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı almadık. Etkilenen herkese bir kez daha geçmiş olsun.”